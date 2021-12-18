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Суд у США розблокував обов'язкову вакцинацію для працівників великих підприємств

Субота, 18 грудня 2021, 08:23
Суд у США розблокував обов'язкову вакцинацію для працівників великих підприємств
ФОТО: GETTY IMAGES

Апеляційний суд США відновив вимогу щодо обов'язкової вакцинації або тестування на Covid працівників великих підприємств.

Джерело: Reuters

Деталі: 6-й окружний апеляційний суд США в Цинциннаті скасував судову заборону від листопада, яка блокувала рішення Управління з охорони праці (OSHA), що розповсюджується на підприємства з чисельністю не менше 100 робітників.

Рішення, ухвалене в п'ятницю, торкається 80 мільйонів американських робітників.

Протягом кількох годин після винесення ухвали до Верховного суду США було подано щонайменше три петиції з проханням негайно заблокувати це рішення.

Зазначається, що суди заблокували вимогу президента США Джо Байдена щодо вакцинації медичних працівників у половині штатів.

Українська правда
Теми: США
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