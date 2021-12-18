Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд в США разблокировал обязательную вакцинацию для работников крупных предприятий

Суббота, 18 декабря 2021, 09:23
ФОТО: GETTY IMAGES

Апелляционный суд США восстановил требование об обязательной вакцинации или тестирования на Covid работников крупных предприятий.

Источник: Reuters

Детали: 6-й окружной апелляционный суд США в Цинциннати отменил ноябрьский судебный запрет, который блокировал решение Управления по охране труда (OSHA), распространяющееся на предприятиях с численностью не менее 100 рабочих.

Решение, принятое в пятницу, затрагивает 80 миллионов американских рабочих.

В течение нескольких часов после вынесения постановления в Верховный суд США было подано как минимум три петиции с просьбой немедленно заблокировать это решение.

Отмечается, что суды заблокировали требование президента США Джо Байдена о вакцинации медицинских работников в половине штатов.  

Украинская правда
Темы: США
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе

В Украине разрешили бустерную дозу COVID-вакцины

В ОП заявляют, что увидели готовность России к деэскалации на Донбассе

Новости 22 декабря: скандал с нардепом-"слугой", 120 тысяч военных РФ на границе

Оккупанты заявляют, что Путин выделил Крыму еще 200 миллиардов

Послы G7 прокомментировали срыв отбора руководителя антикоррупционной прокуратуры

Все новости...
США
Белый дом: США рассматривают пакеты расширенной военной помощи Украине
Путин еще не принял решения о вторжении в Украину – чиновник из Белого дома
Россия разочарована сигналами из США и НАТО по поводу предложений "гарантии безопасности"
Последние новости
06:32
В США – более 227 тысяч новых случаев Covid за сутки
06:08
Полиция задержала арендаторшу базы отдыха, где при пожаре погибла девушка
05:45
Глава Минздрава Германии предложил 4-ю дозу вакцины для борьбы с Omicron
04:47
США одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса на начальной стадии
03:50
Россия распространила "фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах" – заявление стран ООН
02:54
фотоДТП в Одесской области: столкнулись три грузовика, есть жертвы
01:59
В Южной Африке заявили, что волна "омикрона" утихает так же быстро, как и росла
01:20
Боррель и Блинкен обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ
00:28
"Это не указ о том, кто что может комментировать" – Кулеба о подписанном Зеленским документе
23:50
В Украине разрешили бустерную дозу COVID-вакцины
Все новости...