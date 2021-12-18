Суд в США разблокировал обязательную вакцинацию для работников крупных предприятий
Суббота, 18 декабря 2021, 08:23
Апелляционный суд США восстановил требование об обязательной вакцинации или тестирования на Covid работников крупных предприятий.
Источник: Reuters
Детали: 6-й окружной апелляционный суд США в Цинциннати отменил ноябрьский судебный запрет, который блокировал решение Управления по охране труда (OSHA), распространяющееся на предприятиях с численностью не менее 100 рабочих.
Решение, принятое в пятницу, затрагивает 80 миллионов американских рабочих.
В течение нескольких часов после вынесения постановления в Верховный суд США было подано как минимум три петиции с просьбой немедленно заблокировать это решение.
Отмечается, что суды заблокировали требование президента США Джо Байдена о вакцинации медицинских работников в половине штатов.
Украинская правда