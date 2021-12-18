У Росії заявили, що хочуть обговорювати "гарантії безпеки" лише зі США

Москва пропонує Вашингтону переговори щодо "гарантій безпеки" виключно на двосторонній основі, вважаючи, що залучення інших країн позбавить їх сенсу.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у коментарі ТАСС

Пряма мова: "Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все у дебатах та словоблудстві".

Деталі: Водночас, за словами заступника міністра, такої ситуації, як у відносинах зі США, ніколи не було.

"Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, - і не на краще. І поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів", - сказав Рябков.

Передісторія:

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Речниця Білого Дому Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів .

. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.

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