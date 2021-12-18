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У Росії заявили, що хочуть обговорювати "гарантії безпеки" лише зі США

Субота, 18 грудня 2021, 08:58
У Росії заявили, що хочуть обговорювати гарантії безпеки лише зі США
СЕРГІЙ РЯБКОВ, GETTY IMAGES

Москва пропонує Вашингтону переговори щодо "гарантій безпеки" виключно на двосторонній основі, вважаючи, що залучення інших країн позбавить їх сенсу.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у коментарі ТАСС

Пряма мова: "Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все у дебатах та словоблудстві".

Деталі: Водночас, за словами заступника міністра, такої ситуації, як у відносинах зі США, ніколи не було.

"Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, - і не на краще. І поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів", - сказав Рябков.

Передісторія:

  • Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.
  • В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".
  • Речниця Білого Дому Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.
  • За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.  

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАНАТО
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