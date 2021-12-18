В России заявили, что хотят обсуждать "гарантии безопасности" только с США

Москва предлагает Вашингтону переговоры по "гарантиям безопасности" исключительно на двусторонней основе, считая, что вовлечение других стран лишит их смысла.

Источник: заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии ТАСС

Прямая речь: "Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии".

Детали: Вместе с тем, по словам замминистра, такой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было.

"Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, - и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов", - сказал Рябков.

Предыстория:

17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону. Североатлантический альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности" с предложением не принимать Украину в НАТО. Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.

проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Представительница Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультировать по безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров .

. По словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.

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