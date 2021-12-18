В ООН закликали не закривати школи через "Омікрон": будуть катастрофічні наслідки

Виконавчий директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор закликала країни за можливості утриматися від закриття шкіл у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Джерело: сайт ООН

Пряма мова: "Коли поширення Covid-19 у спільноті збільшується, і суворі заходи громадської охорони здоров'я стають необхідністю, школи мають бути останніми місцями, які потрібно закривати та першими, які потрібно відкривати".

"Ще одна хвиля масових закриттів шкіл матиме катастрофічні наслідки для дітей".

Деталі: За її словами, масове закриття шкіл у світі через пандемію коронавірусу перекреслило десятиліття прогресу в освіті, й призвело до тіньової пандемії дитячої праці, дитячих шлюбів та проблем психічного здоров'я.

Фор наголосила, що "2022 рік не може бути ще одним роком зриву в навчанні".

"Це має бути рік, коли освіта та інтереси дітей повинні мати пріоритет", - додала вона.