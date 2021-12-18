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В ООН призвали не закрывать школы из-за "Омикрона": будут катастрофические последствия

Суббота, 18 декабря 2021, 10:39
В ООН призвали не закрывать школы из-за Омикрона: будут катастрофические последствия
фото ЮНИСЕФ

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор призвала страны по возможности воздержаться от закрытия школ в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Источник: сайт ООН

Прямая речь: "Когда распространение Covid-19 в сообществе увеличивается, и строгие меры общественного здравоохранения становятся необходимостью, школы должны быть последними местами, которые нужно закрывать и первыми, которые нужно открывать".

"Еще одна волна массовых закрытий школ будет иметь катастрофические последствия для детей".

Детали: По ее словам, массовое закрытие школ в мире из-за пандемии коронавируса перечеркнуло десятилетия прогресса в образовании, и привело к теневой пандемии детского труда, детских браков и проблем психического здоровья.

Фор подчеркнула, что "2022 год не может быть еще одним годом срыва в обучении".

"Это должен быть год, когда образование и интересы детей должны иметь приоритет", - добавила она.

Украинская правда

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Темы: ООНдетиобразованиекоронавирус
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