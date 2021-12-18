Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ООН призвали не закрывать школы из-за "Омикрона": будут катастрофические последствия

Суббота, 18 декабря 2021, 11:39
фото ЮНИСЕФ

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор призвала страны по возможности воздержаться от закрытия школ в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Источник: сайт ООН

Прямая речь: "Когда распространение Covid-19 в сообществе увеличивается, и строгие меры общественного здравоохранения становятся необходимостью, школы должны быть последними местами, которые нужно закрывать и первыми, которые нужно открывать".

"Еще одна волна массовых закрытий школ будет иметь катастрофические последствия для детей".

Детали: По ее словам, массовое закрытие школ в мире из-за пандемии коронавируса перечеркнуло десятилетия прогресса в образовании, и привело к теневой пандемии детского труда, детских браков и проблем психического здоровья.

Фор подчеркнула, что "2022 год не может быть еще одним годом срыва в обучении".

"Это должен быть год, когда образование и интересы детей должны иметь приоритет", - добавила она.

Украинская правда
Темы: ООНдетиобразованиекоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: США зарегистрировали первую смерть человека с "Омикроном"

"Тысяча Зеленского": за два дня украинцы потратили более 130 миллионов

Полный текст подозрения Порошенко

"Россия планирует серьезные военные действия": Госдеп советует американцам не ехать в Украину

До 800 российских офицеров и генералов находятся в ОРДЛО – разведка

Новости 20 декабря: подозрение Порошенко, конкурс главы САП

Все новости...
ООН
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму
ООН сообщила о рекордной 38° жаре в Арктике
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о милитаризации Крыма Россией
Последние новости
04:46
на Omicron приходится более 70% новых Covid-случаев в США
03:45
Трамп судится с прокурором Нью-Йорка, чтобы заблокировать расследование насчет своего бизнеса
02:40
СМИ: США зарегистрировали первую смерть человека с "Омикроном"
01:42
Арабская коалиция нанесла авиаудар по йеменскому аэропорту
00:40
Возле Мадагаскара затонул корабль с пассажирами
23:57
"Тысяча Зеленского": за два дня украинцы потратили более 130 миллионов
23:41
Полный текст подозрения Порошенко
23:03
"Россия планирует серьезные военные действия": Госдеп советует американцам не ехать в Украину
22:12
До 800 российских офицеров и генералов находятся в ОРДЛО – разведка
21:55
Новости экономики: кредит от Всемирного банка, тарифы облэнерго
Все новости...