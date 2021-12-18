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У Парижі скасували новорічний салют через посилення епідемії

Субота, 18 грудня 2021, 11:00
У Парижі скасували новорічний салют через посилення епідемії
AFP via Getty Images

Традиційний салют, який проводиться 31 грудня в Парижі, скасовано.

Про це повідомила мерія Парижа, пише "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

 У п'ятницю під час пресконференції прем’єр Франції Жан Кастекс заявив, що попросив мерів відмовитися від новорічних святкувань через відновлення епідемії в країні.

"Місто Париж у відповідь на заклик уряду,штабу поліції та органів охорони здоров’я повідомляє, що урочистості 31 грудня на Єлисейських полях не відбудуться. DJset французьких музикантів та феєрверк-шоу, на жаль, не відбудуться", – повідомили у мерії Парижа.

"Ми сподіваємося, що 2022 рік дозволить нам відсвяткувати щасливі моменти разом, а тим часом бажаємо вам розділити з близькими чудові святкування закінчення року", – додали у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прем’єри німецьких земель і федеральний уряд домовилися цього року також заборонити новорічні феєрверки у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Величезна кількість універмагів і супермаркетів в Німеччині продають феєрверки з 29 по 31 грудня кожного року. Феєрверки соціально прийнятні тільки в цей період.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціякоронавірус
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