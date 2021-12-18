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В Париже отменили новогодний салют из-за усиления эпидемии

Суббота, 18 декабря 2021, 12:00
AFP via Getty Images

Традиционный салют, проводимый 31 декабря в Париже, отменен.

Об этом сообщила мэрия Парижа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

 В пятницу во время пресс-конференции премьер Франции Жан Кастекс заявил, что попросил мэров отказаться от новогодних празднований из-за возобновления эпидемии в стране.

"Город Париж в ответ на призыв правительства, штаб полиции и органов здравоохранения сообщает, что торжества 31 декабря на Елисейских полях не состоятся. DJset французских музыкантов и фейерверк-шоу, к сожалению, не состоятся", – сообщили в мэрии Парижа.

"Мы надеемся, что 2022 год позволит нам отпраздновать счастливые моменты вместе, а между тем желаем вам разделить с близкими прекрасные празднования окончания года", – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьеры германских земель и федеральное правительство договорились в этом году также запретить новогодние фейерверки в связи с эпидемией коронавируса.

Множество универмагов и супермаркетов в Германии продают фейерверки с 29 по 31 декабря каждого года. Фейерверки социально приемлемы только в этот период.

Темы: Франциякоронавирус
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