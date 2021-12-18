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У неділю Україну накриє снігом

Субота, 18 грудня 2021, 11:23
У неділю Україну накриє снігом
pixabay

Найближчої доби в Україні очікується сніг та ожеледь, погоду визначатиме атмосферний фронт із північного заходу.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю, 19 грудня, очікується сніг та мокрий сніг, на заході та півночі країни – вдень із дощем. Вдень у північно-східних областях опади. У південно-східній частині країни вночі без істотних опадів.

На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с. У Карпатах 25-30 м/с. Вночі у західних та північних, удень у північно-східних областях місцями завірюхи.

 

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.

У Києві – сніг, мокрий сніг (вдень із дощем). Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У понеділок, 20 грудня, в Україні буде хмарно, невеликий сніг. У Карпатах, а вночі і в південній та східній частинах помірний сніг.

 

Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла. У Карпатах вночі та вдень 4-9° морозу.

На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві хмарно з проясненнями, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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