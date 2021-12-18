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В воскресенье Украину накроет снегом

Суббота, 18 декабря 2021, 12:23
pixabay

В ближайшие сутки в Украине ожидается снег и гололедица, погоду будет определять атмосферный фронт с северо-запада.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье, 19 декабря, ожидается снег и мокрый снег, на западе и севере страны – днем с дождем. Днем в северо-восточных областях значительные осадки. В юго-восточной части страны ночью без существенных осадков.

На дорогах большинства областей гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. В Карпатах 25-30 м/с; ночью в западных и северных, днем в северо-восточных областях местами вьюга.

 

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.

В Киеве – снег, мокрый снег (днем с дождем). Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В понедельник, 20 декабря, в Украине облачно, небольшой снег. В Карпатах, а ночью и в южной и восточной частях умеренный снег.

 

Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла, в южной части ночью около 0°, днем 1-5° тепла. В Карпатах ночью и днем 4-9° мороза.

На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.

Темы: погода
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