Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Міноборони припустили, що вимогою щодо України Путін хоче виграти щось менше

Субота, 18 грудня 2021, 14:31
Ганна Маляр, фото з Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що президент РФ Володимир Путін може висувати вимогу щодо невступу України до НАТО, щоб виграти "щось менше".

Джерело: Маляр в інтерв’ю "24 каналу"

Пряма мова: "Вступ в НАТО – це не просто наше бажання, а норма Конституції. Ми не відмовлятимемося від цих прагнень і він (Путін – ред.) це дуже добре усвідомлює і саме тому, очевидно, ускладнює будь-який переговорний процес такою вимогою. Це напружує ситуацію".

"Якщо на меті стоїть завдання ускладнити процес, вибити з рівноваги іншу сторону, завести її в глухий кут, поставити перед серйозним викликом, то я можу припустити, що таку тактику можуть використовувати – щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу. Що саме в цій ситуації? Це повинен Путін відповідати на таке запитання".

Деталі: За словами заступниці міністра, хоча вступ України до НАТО може здаватися далекою перспективою, потрібно бути готовими до того, що цей шанс з’явиться будь-коли.

"Шанс може з'явитися будь-коли, тому що може змінитися геополітична обстановка, може виникнути "чорний лебідь" в міжнародній політиці, тобто якісь події, які абсолютно змінять розклад сил. Наше завдання – бути щодня готовими до того, що цей шанс з'явиться завтра. Ми повинні бути готовими", - сказала вона.

Передісторія:

  • Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.
  • В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".
  • Речниця Білого Дому Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.
  • За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.  

Українська правда
Теми: МіноборониРосіяПутінНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”

"Тисяча Зеленського": за два дні українці витратили понад 130 мільйонів

Повний текст підозри Порошенку

"Росія планує серйозні військові дії": Держдеп радить американцям не їхати до України

До 800 російських офіцерів та генералів перебувають в ОРДЛО – розвідка

Новини 20 грудня: підозра Порошенку, конкурс голови САП

Усі новини...
Міноборони
Гроші, служба біля дому, збереження роботи: в Міноборони назвали переваги тероборони
На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС
Бурба звільнився з військової служби
Останні новини
07:15
Український військовий дістав поранення біля Широкиного
06:35
Україна опустилася на 9 місце у світі за смертністю від Covid
05:40
Кількість загиблих через супертайфун "Рай" сягнула 375
04:46
На Omicron припадає понад 70% нових Covid-випадків в США
03:45
Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу
02:40
ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”
01:42
Арабська коаліція завдала авіаудару по єменському аеропорту
00:40
Біля Мадагаскару затонув корабель з пасажирами
23:57
"Тисяча Зеленського": за два дні українці витратили понад 130 мільйонів
23:41
Повний текст підозри Порошенку
Усі новини...