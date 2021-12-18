У Міноборони припустили, що вимогою щодо України Путін хоче виграти щось менше
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що президент РФ Володимир Путін може висувати вимогу щодо невступу України до НАТО, щоб виграти "щось менше".
Джерело: Маляр в інтерв’ю "24 каналу"
Пряма мова: "Вступ в НАТО – це не просто наше бажання, а норма Конституції. Ми не відмовлятимемося від цих прагнень і він (Путін – ред.) це дуже добре усвідомлює і саме тому, очевидно, ускладнює будь-який переговорний процес такою вимогою. Це напружує ситуацію".
"Якщо на меті стоїть завдання ускладнити процес, вибити з рівноваги іншу сторону, завести її в глухий кут, поставити перед серйозним викликом, то я можу припустити, що таку тактику можуть використовувати – щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу. Що саме в цій ситуації? Це повинен Путін відповідати на таке запитання".
Деталі: За словами заступниці міністра, хоча вступ України до НАТО може здаватися далекою перспективою, потрібно бути готовими до того, що цей шанс з’явиться будь-коли.
"Шанс може з'явитися будь-коли, тому що може змінитися геополітична обстановка, може виникнути "чорний лебідь" в міжнародній політиці, тобто якісь події, які абсолютно змінять розклад сил. Наше завдання – бути щодня готовими до того, що цей шанс з'явиться завтра. Ми повинні бути готовими", - сказала вона.
Передісторія:
- Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.
- В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".
- Речниця Білого Дому Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.
- За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.