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У Міноборони припустили, що вимогою щодо України Путін хоче виграти щось менше

Субота, 18 грудня 2021, 13:31
У Міноборони припустили, що вимогою щодо України Путін хоче виграти щось менше
Ганна Маляр, фото з Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що президент РФ Володимир Путін може висувати вимогу щодо невступу України до НАТО, щоб виграти "щось менше".

Джерело: Маляр в інтерв’ю "24 каналу"

Пряма мова: "Вступ в НАТО – це не просто наше бажання, а норма Конституції. Ми не відмовлятимемося від цих прагнень і він (Путін – ред.) це дуже добре усвідомлює і саме тому, очевидно, ускладнює будь-який переговорний процес такою вимогою. Це напружує ситуацію".

"Якщо на меті стоїть завдання ускладнити процес, вибити з рівноваги іншу сторону, завести її в глухий кут, поставити перед серйозним викликом, то я можу припустити, що таку тактику можуть використовувати – щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу. Що саме в цій ситуації? Це повинен Путін відповідати на таке запитання".

Деталі: За словами заступниці міністра, хоча вступ України до НАТО може здаватися далекою перспективою, потрібно бути готовими до того, що цей шанс з’явиться будь-коли.

"Шанс може з'явитися будь-коли, тому що може змінитися геополітична обстановка, може виникнути "чорний лебідь" в міжнародній політиці, тобто якісь події, які абсолютно змінять розклад сил. Наше завдання – бути щодня готовими до того, що цей шанс з'явиться завтра. Ми повинні бути готовими", - сказала вона.

Передісторія:

  • Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.
  • В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".
  • Речниця Білого Дому Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.
  • За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.  

Українська правда

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Теми: МіноборониРосіяПутінНАТО
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