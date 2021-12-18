В Минобороны считают, что требованием насчет Украины Путин хочет выиграть что-то меньшее

Замминистра обороны Анна Маляр считает, что президент РФ Владимир Путин может выдвигать требование по невступлению Украины в НАТО, чтобы выиграть "что-то меньшее".

Источник: Маляр в интервью "24 каналу"

Прямая речь: "Вступление в НАТО – это не просто наше желание, а норма Конституции. Мы не будем отказываться от этих стремлений и он (Путин – ред.) это очень хорошо осознает и именно поэтому, очевидно, усложняет любой переговорный процесс таким требованием. Это напрягает ситуацию".

"Если цель стоит усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую ​​тактику могут использовать – чтобы выиграть что-то меньшее, выдвигают большее требование. Что именно в этой ситуации? Это должен Путин отвечать на такой вопрос".

Детали: По словам замминистра, хотя вступление Украины в НАТО может казаться далекой перспективой, нужно быть готовым к тому, что этот шанс появится когда угодно.

"Шанс может появиться в любое время, потому что может измениться геополитическая обстановка, может возникнуть "черный лебедь" в международной политике, то есть какие-то события, которые совершенно изменят расклад сил. Наша задача – быть каждый день готовыми к тому, что этот шанс появится завтра. Мы должны быть готовы", - сказала она.

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