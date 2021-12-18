В Минобороны считают, что требованием насчет Украины Путин хочет выиграть что-то меньшее
Замминистра обороны Анна Маляр считает, что президент РФ Владимир Путин может выдвигать требование по невступлению Украины в НАТО, чтобы выиграть "что-то меньшее".
Источник: Маляр в интервью "24 каналу"
Прямая речь: "Вступление в НАТО – это не просто наше желание, а норма Конституции. Мы не будем отказываться от этих стремлений и он (Путин – ред.) это очень хорошо осознает и именно поэтому, очевидно, усложняет любой переговорный процесс таким требованием. Это напрягает ситуацию".
"Если цель стоит усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую тактику могут использовать – чтобы выиграть что-то меньшее, выдвигают большее требование. Что именно в этой ситуации? Это должен Путин отвечать на такой вопрос".
Детали: По словам замминистра, хотя вступление Украины в НАТО может казаться далекой перспективой, нужно быть готовым к тому, что этот шанс появится когда угодно.
"Шанс может появиться в любое время, потому что может измениться геополитическая обстановка, может возникнуть "черный лебедь" в международной политике, то есть какие-то события, которые совершенно изменят расклад сил. Наша задача – быть каждый день готовыми к тому, что этот шанс появится завтра. Мы должны быть готовы", - сказала она.
Предыстория:
- 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.
- Североатлантический альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности" с предложением не принимать Украину в НАТО. Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.
- Представительница Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультировать по безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров.
- По словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.