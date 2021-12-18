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Міністр економіки Німеччини назвав "Північний потік-2" помилкою

Субота, 18 грудня 2021, 15:13
Роберт Хабек, Getty Images

Віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік – 2" було помилкою з геополітичної точки зору.

Джерело: Хабек в інтерв'ю газеті FAZ, пише DW

Пряма мова: "Всі європейські країни, окрім Німеччини та Австрії, були завжди проти. І ось газопровід побудований. Але питання про те, чи буде його введено в експлуатацію, залишається відкритим. Це питання слід вирішувати з позиції європейського та національного права".

Деталі: Торкнувшись загрози військового вторгнення Росії в Україну, Хабек наголосив, що "будь-яка подальша агресія не повинна залишатися без жорстких наслідків".

Політик нагадав, що, згідно з чинними законами, володіння мережею та компанією, яка здійснює її експлуатацію, мають перебувати у різних руках.

"Політика, спрямована на підтримку конкуренції, - це політика. Вона не дає створювати монополії і водночас - залежності", - підкреслив заступник глави уряду ФРН, додавши, що німецький регулятор - Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) перевірить відповідність закону усіх документів щодо "Північного потоку-2" та ухвалить рішення про можливість початку його експлуатації.

Передісторія:

  • 26 жовтня міністерство економіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2". Експерти мінекономіки дійшли до висновку, що сертифікація нового газопроводу не загрожує безпеці газопостачання Німеччини та ЄС.
  • Втім, попри позитивний висновок міністерства, у листопаді німецький регулятор - Федеральне мережеве агентство - тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". 
  • Невдовзі регулятор заявив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу не варто очікувати у першій половині наступного року.
  • Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".
  • "Оператор ГТС України" звернувся до Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини із проханням переглянути рішення про вплив сертифікації газогону "Північний потік-2" на безпеку постачання газу до Європи.

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2


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