Министр экономики Германии назвал "Северный поток-2" ошибкой

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" было ошибкой с геополитической точки зрения.

Источник: Хабек в интервью газете FAZ, пишет DW

Прямая речь: "Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права".

Детали: Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Хабек подчеркнул, что "любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий".

Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и компанией, осуществляющей ее эксплуатацию, должны находиться в разных руках.

"Политика, направленная на поддержку конкуренции, - это политика. Она не дает создавать монополии и вместе с тем - зависимости", - подчеркнул заместитель главы правительства ФРГ, добавив, что германский регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) проверит соответствие всех документов по "Северному потоку - 2" закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.

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