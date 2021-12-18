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Министр экономики Германии назвал "Северный поток-2" ошибкой

Суббота, 18 декабря 2021, 15:13
Роберт Хабек, Getty Images

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" было ошибкой с геополитической точки зрения.

Источник: Хабек в интервью газете FAZ, пишет DW

Прямая речь: "Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права".

Детали: Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Хабек подчеркнул, что "любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий".

Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и компанией, осуществляющей ее эксплуатацию, должны находиться в разных руках.

"Политика, направленная на поддержку конкуренции, - это политика. Она не дает создавать монополии и вместе с тем - зависимости", - подчеркнул заместитель главы правительства ФРГ, добавив, что германский регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) проверит соответствие всех документов по "Северному потоку - 2" закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.

Предыстория:

  • 26 октября министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2". Эксперты минэкономики пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС.
  • Впрочем, несмотря на положительное заключение министерства, в ноябре немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство - временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".
  • Вскоре регулятор заявил, что решения о полной сертификации газопровода не следует ожидать в первой половине следующего года.
  • Лидер немецких "Зеленых", министерша иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".
  • "Оператор ГТС Украины" обратился в Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии с просьбой пересмотреть решение о влиянии сертификации газопровода "Северный поток-2" на безопасность поставок газа в Европу.

Темы: ГерманияСеверный поток-2
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