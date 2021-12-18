Министр экономики Германии назвал "Северный поток-2" ошибкой
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" было ошибкой с геополитической точки зрения.
Источник: Хабек в интервью газете FAZ, пишет DW
Прямая речь: "Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права".
Детали: Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Хабек подчеркнул, что "любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий".
Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и компанией, осуществляющей ее эксплуатацию, должны находиться в разных руках.
"Политика, направленная на поддержку конкуренции, - это политика. Она не дает создавать монополии и вместе с тем - зависимости", - подчеркнул заместитель главы правительства ФРГ, добавив, что германский регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) проверит соответствие всех документов по "Северному потоку - 2" закону и примет решение о возможности начала его эксплуатации.
Предыстория:
- 26 октября министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2". Эксперты минэкономики пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС.
- Впрочем, несмотря на положительное заключение министерства, в ноябре немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство - временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".
- Вскоре регулятор заявил, что решения о полной сертификации газопровода не следует ожидать в первой половине следующего года.
- Лидер немецких "Зеленых", министерша иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".
- "Оператор ГТС Украины" обратился в Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии с просьбой пересмотреть решение о влиянии сертификации газопровода "Северный поток-2" на безопасность поставок газа в Европу.