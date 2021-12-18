Білорусь заявила про готовність розмістити у себе ядерну зброю

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

Джерело: Макей в інтерв'ю телеканалу RT Arabic, повідомляє державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі".

Деталі: За словами Макея, НАТО наблизилося до білоруських кордонів, при цьому військова активність альянсу і кількість військових навчань значно збільшилися.

За його словами, певний плацдарм проти Росії НАТО зараз створює і в Україні.

"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США та НАТО, які перебувають на території України, зростає", - сказав він.

Міністр вважає, що те, що відбувається в Україні, використовується керівництвом Північноатлантичного альянсу для нарощування можливостей у регіоні.