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Беларусь заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие

Суббота, 18 декабря 2021, 14:36
Беларусь заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие
ВЛАДИМИР МАКЕЙ, ФОТО БЕЛТА

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

Источник: Макей в интервью телеканалу RT Arabic, сообщает государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши".

Детали: По словам Макея, НАТО вплотную приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.

По его словам, определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине.

"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", - сказал он.

Министр считает, что происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.

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Темы: Беларусьядерное оружиеНАТО
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