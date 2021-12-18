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В Італії в районі Бергамо стався землетрус, поштовхи відчувались і в Мілані

Субота, 18 грудня 2021, 14:47
В Італії в районі Бергамо стався землетрус, поштовхи відчувались і в Мілані
Getty Images

В Італії в районі Бергамо незадовго до полудня у суботу стався землетрус магнітудою 4.4.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство ANSA.

Епіцентр землетрусу знаходився в Бонате Сотто, містечку поблизу Бергамо з населенням 6 тисяч.

Глибина землетрусу була встановлена на рівні 26 кілометрів. Землетрус відчувався по всій Ломбардії.

У Мілані багато людей повибігали на вулиці, налякані поштовхами. Потім був зафіксований другий землетрус, менш сильний, ніж перший: цього разу епіцентр був розташований в Осіо-Сотто, об 11.57, на глибині 24,9 кілометра, згідно з даними Національного інституту геофізики та вулканології.

Поштовх, який відчули в Мілані, не завдав особливої шкоди, принаймні, згідно з повідомленнями пожежної бригади та місцевої поліції. Даних про руйнування з інших населених пунктів ще немає.

"Українська правда" в Threads

Теми: Італія
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