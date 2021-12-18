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В Италии в районе Бергамо произошло землетрясение, толчки ощущались и в Милане

Суббота, 18 декабря 2021, 15:47
Getty Images

В Италии в районе Бергамо незадолго до полудня в субботу произошло землетрясение магнитудой 4.4.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство ANSA.

Эпицентр землетрясения находился в Бонате Сотто, городке близ Бергамо с населением 6 тысяч.

Глубина землетрясения была установлена ​​на уровне 26 км. Землетрясение ощущалось по всей Ломбардии.

В Милане многие выбежали на улицы, испуганные толчками. Затем было зафиксировано второе землетрясение, менее сильное, чем первое: на этот раз эпицентр был расположен в Осио-Сотто, в 11:57, на глубине 24,9 километра, согласно данным Национального института геофизики и вулканологии.

Толчок, который ощутили  в Милане, не причинил особого ущерба, по крайней мере, согласно сообщениям пожарной бригады и местной полиции. Данных о разрушениях из других населенных пунктов еще нет.

Темы: Италия
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