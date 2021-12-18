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Україна – на 8 місці у світі за кількістю емігрантів

Субота, 18 грудня 2021, 16:26
Україна – на 8 місці у світі за кількістю емігрантів
Українець з паспортом, фото Getty Images

Україна посідає 8 місце у світі за кількістю міжнародних мігрантів українського походження, лише цього року країну покинули більш як 600 тисяч українців.

Джерело: дані Opendatabot , Офіс омбудсмана України у Facebook

Дослівно: "Загалом з 2011 по 2020 роки до країни не повернулися 2,6 млн громадян України. Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3,3 млн осіб".

Деталі: У першій половині 2010-х років Україну щорічно покидали близько 500 тисяч громадян. Ситуація трохи покращилася після 2014 року, проте країну все ще покидали понад 100 тисяч людей щороку.

Єдиним роком з позитивною статистикою став "коронавірусний" 2020-й, тоді через пандемію в Україну повернулося на 80 тисяч громадян більше, ніж покинуло країну.

За даними ООН, загальна частка мігрантів від всіх жителів планети становить близько 3,5%, переважна більшість яких походить з Індії, Мексики та Китаю. Крім того, основна частка мігрантів мешкає лише в десяти країнах: США, Німеччині, Саудівській Аравії, Росії, Великій Британії, ОАЕ, Франції, Канаді, Австралії та Італії.

Українська правда

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Теми: міграціяУкраїна
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