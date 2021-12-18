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Украина – на 8 месте в мире по количеству эмигрантов

Суббота, 18 декабря 2021, 17:26
Украинец с паспортом, Фото Getty Images

Украина занимает 8 место в мире по количеству международных мигрантов украинского происхождения, только в этом году страну покинули более 600 тысяч украинцев.

Источник: данные Opendatabot, Офис омбудсмана Украины в Facebook

Дословно: "В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины. Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет будет составлять свыше 3,3 млн человек".

Детали: В первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около 500 тысяч граждан. Ситуация немного улучшилась после 2014 года, однако страну все еще покидали более 100 тысяч человек каждый год.

Единственным годом с положительной статистикой стал "коронавирусный" 2020-й, тогда из-за пандемии в Украину вернулось на 80 тысяч граждан больше, чем покинуло страну.

По данным ООН, общая доля мигрантов от всех жителей планеты составляет около 3,5%, подавляющее большинство которых родом из Индии, Мексики и Китая. Кроме того, основная доля мигрантов живет только в десяти странах: США, Германии, Саудовской Аравии, России, Великобритании, ОАЭ, Франции, Канаде, Австралии и Италии.

Темы: миграцияУкраина
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