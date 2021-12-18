Польща внесла зміни у порядок в’їзду з-за меж ЄС

Польський уряд ухвалив з зміни в порядку пропуску громадян, що прибувають до Республіки Польща з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби на сторінці у Facebook.

Зокрема, було доповнено категорію осіб, яким для в'їзду до Польщі не потрібний негативний результат тестування.

До них відносяться: діти до 5 років; особи, які здають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб; громадяни, які перетинають кордон в рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

Як повідомлялося, з 15 грудня 2021 року вступили в силу зміни щодо перетину кордону для громадян, що прибувають до Республіки Польща з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України).

При перетині кордону особи мають надати представникам Прикордонної служби Польщі, крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону, рахуючи від часу, коли цей тест було зроблено.

Ця вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні та опікунів, що їх супроводжують. А також дітей, що відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.