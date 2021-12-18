Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польша внесла изменения в порядок въезда из-за пределов ЕС

Суббота, 18 декабря 2021, 17:47
Флаг Польши, фото pixabay

Польское правительство приняло по изменению в порядке пропуска граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Государственной пограничной службы на странице Facebook.

В частности, была дополнена категория лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования.

К ним относятся: дети до 5 лет; лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц; граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях).

Как сообщалось, с 15 декабря 2021 года вступили в силу изменения по пересечению границы для граждан, прибывающих в Республику Польша из пределов Европейского Союза (в том числе из Украины).

При пересечении границы лица должны предоставить представителям Пограничной службы Польши, кроме сертификата о вакцинации, результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделано.

Это требование не касается учащихся, обучающихся на территории Польши или в соседней стране и сопровождающих их опекунов, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

Темы: ПольшаЕСграница
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 декабря: подозрение Порошенко, конкурс главы САП

У Порошенко на подозрение ответили, что это Зеленский завозит уголь из ОРДЛО

ОП: Зеленский заинтересован, чтобы конкурс главы САП провели до конца года

ОАСК принял решение, которое может еще больше затормозить избрание главы САП

Выписал себе премий на миллионы: советник министра получил подозрение – следствие

обновленоПорошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам

Все новости...
Польша
Из-за новых требований Польши на украинской границе скопилось 500 грузовиков
Украина может обратиться в арбитраж из-за политики Польши касательно автоперевозок
В Польше – первый случай заражения штаммом "Омикрон"
Последние новости
21:20
В "Дии" доступны еще три COVID-сертификата
20:58
Новости 20 декабря: подозрение Порошенко, конкурс главы САП
20:42
Гривня укрепилась к евро
20:24
Обвиняемые хотели сбить украинский самолет, но вины это не снимает – прокуратура на суде по MH17
20:08
У Порошенко на подозрение ответили, что это Зеленский завозит уголь из ОРДЛО
19:38
ОП: Зеленский заинтересован, чтобы конкурс главы САП провели до конца года
19:06
Крымско-татарский телеканал ATR может с ночи прекратить вещание на оккупированном полуострове
18:43
Украинцам для въезда в Румынию необходимо заполнить цифровую анкету
18:40
ОАСК принял решение, которое может еще больше затормозить избрание главы САП
18:33
Пластиковые пакеты стали платными, правительство установило цены
Все новости...