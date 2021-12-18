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У столиці засвітили головну ялинку України

Субота, 18 грудня 2021, 17:41
У столиці засвітили головну ялинку України
Фото Ельдара Сарахмана, УП

На Софійській площі у Києві відбулася урочиста церемонія запалення вогнів головної ялинки країни, її висота перевищує 30 метрів.

Джерело: Суспільне

 
Головна ялинка України
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Деталі: Традиційно офіційну церемонію відкриття ялинки призначають на 19 грудня, оскільки цей день більшість українців святкує День Святого Миколая. Проте цьогоріч, вперше за 8 років, головна ялинка засяяла на день раніше – 18 грудня.

Мер Києва Віталій Кличко під час виступу біля ялинки пообіцяв, що у неділю, 19 грудня, на Софійській площі Святий Миколай вітатиме киян та гостей міста.

У КМДА розповіли, що висота головної ялинки-2022 становить 31 метр. Вона прикрашена 20 тисячами золотих й червоних куль та яскравою гірляндою довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.

 

Біля ялинки облаштували найбільший в Європі вертеп. Також протягом новорічних свят біля новорічної красуні традиційно працюватимуть фотозони, дитячі забавки, майстерня, музей новорічних прикрас, фудкорти і теплі зони для відпочинку.

Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому працюватиме ковзанка у вигляді тунелю.

 

"Українська правда" в Threads

Теми: святкуванняКиїв
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