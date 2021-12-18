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В столице зажгли главную елку Украины

Суббота, 18 декабря 2021, 17:41
В столице зажгли главную елку Украины
Фото Эльдара Сарахмана, УП

На Софийской площади в Киеве состоялась торжественная церемония зажигания огней главной елки страны, ее высота превышает 30 метров.

Источник: Суспільне

Главная елка страны
Главная елка страны
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Детали: Традиционно официальную церемонию открытия елки назначают на 19 декабря, поскольку в этот день большинство украинцев празднует День Святого Николая. Однако в этом году, впервые за 8 лет, главная елка засияла на день раньше – 18 декабря.

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления возле елки пообещал, что в воскресенье, 19 декабря, на Софийской площади Святой Николай поздравит киевлян и гостей города.

В КГГА рассказали, что высота главной елки-2022 составляет 31 метр. Она украшена 20 тысячами золотых и красных шаров и яркой гирляндой длиной 10 километров в виде большого купола.

 

Возле елки обустроили самый большой в Европе вертеп. Также во время новогодних праздников у новогодней красавицы традиционно будут работать фотозоны, детские развлечения, мастерская, музей новогодних украшений, фудкорты и теплые зоны для отдыха.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток в виде тоннеля.

 

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Темы: празднованияКиев
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