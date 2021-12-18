Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Молдова засудила участь посла РФ в "інавгурації" лідера невизнаного Придністров’я

Субота, 18 грудня 2021, 18:56
Фото: izborsk.md

МЗС Молдови назвало недружнім кроком участь посла РФ в Кишиневі в "інавгурації" лідера невизнаного Придністров’я.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві молдовського зовнішньополітичного відомства.

"У контексті участі посла Російської Федерації в Республіці Молдова Олега Васнецова в так званій "інавгурації" тираспольського лідера нагадуємо, що так звані "президентські вибори" у Придністров’ї регіону є нелегітимними і суперечать конституційному ладу Молдови" - йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що участь глави дипломатичного представництва Російської Федерації в таких акціях Кишинів розцінює як недружню дію.

"Присутність іноземних дипломатів у діяльності, яка може бути використана в пропагандистських цілях, ніколи не зробить позитивного внеску у врегулювання придністровського конфлікту чи розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги" - наголосили в МЗС Молдови.

Повідомляється, що найближчим часом ця позиція буде доведена до посла РФ.

У невизнаному Придністров'ї 12 грудня відбулися сьомі "президентські вибори". На них переміг Вадим Красносельський, обраний на другий термін.

Теми: МолдоваРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр

Данілов: Зброї має бути й буде достатньо

Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю

Делегація Конгресу США відвідала Україну

США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну – чиновник

фотоЧернігівський депутат на смерть збив велосипедиста й намагався втекти

Усі новини...
Молдова
Санду заявила, що вже попередила Москву: Молдова йде до ЄС
Президент Литви: Україна, Грузія та Молдова мають отримати європейську перспективу
Молдова не пустила кількох громадян РФ напередодні так званих "виборів" у Придністров’ї
Останні новини
03:55
Кандидат від лівих переміг на президентських виборах в Чилі
02:50
Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200
01:51
Німеччина не запроваджуватиме локдаун до Різдва
00:50
В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр
23:55
Данілов: Зброї має бути й буде достатньо
23:16
У Харкові обмалювали офіс молодіжного крила ОПЗЖ
22:47
Законопроєкт про дистанційне голосування можуть внести після Нового року – Стефанчук
22:04
У Києві й більшості областей вночі та вранці ожеледиця – синоптики
21:49
Наступні три вікенди в українців будуть довгими
20:51
У Росії заявили, що ЄС у сфері безпеки перебуває під повним контролем НАТО
Усі новини...