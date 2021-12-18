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Молдова осудила участие посла РФ в "инаугурации" лидера непризнанного Приднестровья

Суббота, 18 декабря 2021, 18:56
Фото: izborsk.md

МИД Молдовы назвал недружественным шагом участие посла РФ в Кишиневе в "инаугурации" лидера непризнанного Приднестровья.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства.

"В контексте участия посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова в так называемой "инаугурации" тираспольского лидера напоминаем, что так называемые "президентские выборы" в Приднестровье региона нелегитимны и противоречат конституционному строю Молдовы" - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что участие главы дипломатического представительства Российской Федерации в таких акциях Кишинев расценивает как недружественное действие.

"Присутствие иностранных дипломатов в деятельности, которая может быть использована в пропагандистских целях, никогда не внесет положительный вклад в урегулирование приднестровского конфликта или развитие двусторонних отношений на основе взаимного уважения" - подчеркнули в МИД Молдовы.

Сообщается, что в ближайшее время данная позиция будет доведена до посла РФ.

В непризнанном Приднестровье 12 декабря прошли седьмые "президентские выборы". На них победил Вадим Красносельский, избранный на второй срок.

Темы: МолдоваРосcия
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