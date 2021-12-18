SpaceX вивела на орбіту нову партію Starlink, їх кількість наближається до 2 тисяч
Ракета-носій Falcon 9 у суботу успішно вивела на орбіту партію з 52 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Джерело: компанія SpaceX у Twitter
Дослівно: "Успішне виведення супутників підтверджено".
Деталі: Запуск здійснено зі стартового комплексу Космічних сил США на авіабазі Ванденберг у штаті Каліфорнія.
Приблизно через 15 хвилин після запуску 52 супутники відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 341 км, після перевірки інженерами їхньої працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 540 км.
Орбітальна група SpaceX тепер складається з 1942 космічних апаратів вагою 290 кг кожен.
Watch Falcon 9 launch 52 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/L2w1yHT2XG— SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021