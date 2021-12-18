SpaceX вивела на орбіту нову партію Starlink, їх кількість наближається до 2 тисяч

Ракета-носій Falcon 9 у суботу успішно вивела на орбіту партію з 52 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Джерело: компанія SpaceX у Twitter

Дослівно: "Успішне виведення супутників підтверджено".

Деталі: Запуск здійснено зі стартового комплексу Космічних сил США на авіабазі Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Приблизно через 15 хвилин після запуску 52 супутники відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 341 км, після перевірки інженерами їхньої працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 540 км.

Орбітальна група SpaceX тепер складається з 1942 космічних апаратів вагою 290 кг кожен.