SpaceX вывела на орбиту новую партию Starlink, их число приближается к 2 тысячам

Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Источник: компания SpaceX в Twitter

Дословно: "Успешный вывод спутников подтвержден".

Детали: Запуск осуществили со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Примерно через 15 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км, после проверки инженерами их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.