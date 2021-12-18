SpaceX вывела на орбиту новую партию Starlink, их число приближается к 2 тысячам
Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Источник: компания SpaceX в Twitter
Дословно: "Успешный вывод спутников подтвержден".
Детали: Запуск осуществили со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.
Примерно через 15 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км, после проверки инженерами их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.
Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1942 космических аппаратов весом 290 кг каждый.
Watch Falcon 9 launch 52 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/L2w1yHT2XG— SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021