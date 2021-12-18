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Світовий банк виділив Україні 300 млн євро на політику розвитку

Субота, 18 грудня 2021, 19:34
Світовий банк виділив Україні 300 млн євро на політику розвитку
Прапор України, фото pixabay

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другу позику на розробку політики відновлення економіки для України у розмірі 300 млн євро.

Джерело: реліз на сайті The World Bank

Дослівно: "Ці кошти будуть використані для підтримки критичних для економічного відновлення та зростання країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19".

Деталі: У повідомленні йдеться, що цією позикою WB підтримує ключові реформи: демонополізацію економіки та зміцнення антикорупційних інституцій; розвиток ринку землі та кредитного ринку, включаючи розширення доступу до фінансування для дрібних фермерів; зміцнення системи соціального захисту для літніх людей для пом'якшення впливу ковід-пандемії.

Пряма мова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі: "В умовах високого рівня вразливості економіки в Україні йде повільне та нестійке відновлення після потрясінь, спричинених епідемією коронавірусу. Ми сподіваємось, що ця позика забезпечить необхідну підтримку тих реформ, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивному відновленню".

Передісторія: Перша така позика на суму 350 млн доларів була затверджена у червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи в Україні, а також для допомоги у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство. Тоді ж необхідно було захистити найуразливіші верстви населення від економічного потрясіння, спричиненого пандемією.

Позика на політику розвитку є частиною посиленої підтримки Світового банку, спрямованої на подолання наслідків COVID-19 та доповнює схвалення додаткового фінансування у розмірі 150 млн доларів для проєкту "Екстренне реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", затвердженого 10 грудня цього року.

Усього з початку пандемії Світовий банк надав Україні 2,3 млрд доларів для бюджетної підтримки та інвестиційних проектів.

Українська правда

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Теми: економіка
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