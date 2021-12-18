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Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на политику развития

Суббота, 18 декабря 2021, 19:34
Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро на политику развития
Флаг Украины, фото pixabay

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 млн евро.

Источник: релиз на сайте The World Bank

Дословно: "Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19".

Детали: В сообщении говорится, что этим займом ВБ поддерживает ключевые реформы: демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институций; развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для пожилых людей для смягчения влияния пандемии ковида.

Прямая речь регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи: "В условиях высокого уровня уязвимости экономики в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после потрясений, вызванных эпидемией коронавируса. Мы надеемся, что этот заем обеспечит необходимую поддержку для тех реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению".

Предыстория: Первый такое заем на сумму 350 млн долларов был утвержден в июне 2020 года для поддержки запуска земельной реформы в Украине, а также для помощи в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство. Также необходимо было оградить наиболее уязвимые слои населения от экономического потрясения, вызванного пандемией.

Заем на политику развития является частью усиленной поддержки Всемирного банка, направленной на преодоление последствий COVID-19 и дополняет одобрение дополнительного финансирования в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", утвержденного 10 декабря этого года.

Всего с начала пандемии Всемирный банк предоставил Украине 2,3 млрд долларов для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

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Украинская правда

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Темы: экономика
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