Повноваження прикордонників розширили

З 15 грудня в Україні діють нові правила огляду осіб та транспорту, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, в пункті пропуску/контролю через державний кордон України або на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ).

Джерело: роз'яснення Державної прикордонної служби України

Деталі: Прикордонники наголошують, що набрали чинності зміни, внесені Верховною Радою до Закону "Про Державну прикордонну службу України" щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом ДПСУ.

Відповідний закон доповнили статтею 21-7 "Підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки". Відповідно до внесених змін, поверхнева перевірка здійснюється щодо осіб, речей, товарів, вантажів і транспортних засобів на кордоні або в пунктах пропуску чи на КПВВ.

Пряма мова начальника управління адміністративної юрисдикції АДПСУ Юрія Курилюка: "Зміни, внесені до Закону України дали можливість не тільки застосовувати спецзасоби та зброю, але й здійснювати поверхневу перевірку транспортних засобів, осіб та вантажів".

Деталі: Прикордонники відтепер мають право оглядати транспортні засоби на перебування у них нелегальних мігрантів, вміст наркотичних засобів, або іншого забороненого для переміщення майна.

Особа зобов’язана здійснювати відкриття багажника, дверей, відкривати сумки, капот та надати можливість оглядати те, що перебуває у володінні.

Курилюк додав, що у разі, якщо особа відмовляється виконувати такі дії, то до неї можуть бути застосовані заходи адміністративного примусу.

У випадках, коли виникне загроза життю чи здоров'ю прикордонників, вони мають право застосувати спецзасоби та зброю.