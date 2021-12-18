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Полномочия пограничников расширили

Суббота, 18 декабря 2021, 19:59
Полномочия пограничников расширили
Скрин из видео Госпогранслужбы

С 15 декабря в Украине действуют новые правила осмотра лиц и транспорта, которые находятся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска/контроля через государственную границу Украины или на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ).

Источник: разъяснение Государственной пограничной службы Украины

Детали: Пограничники подчеркивают, что вступили в силу изменения, внесенные Верховной Радой в Закон "О Государственной пограничной службе Украины" об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом ГПСУ.

Соответствующий закон дополнили статьей 21-7 "Основания и порядок осуществления поверхностной проверки". Согласно внесенным изменениям, поверхностная проверка осуществляется в отношении лиц, вещей, товаров, грузов и транспортных средств на границе или в пунктах пропуска или на КПВВ.

Прямая речь начальника управления административной юрисдикции ГПСУ Юрия Курилюка: "Изменения, внесенные в закон Украины, дали возможность не только применять спецсредства и оружие, но и осуществлять поверхностную проверку транспортных средств, лиц и грузов".

Детали: Пограничники теперь имеют право осматривать транспортные средства на пребывание в них нелегальных мигрантов, содержание наркотических средств или иного запрещенного для перемещения имущества.

Человек обязан открыть багажник, двери, открывать сумки, капот и предоставить возможность осматривать то, что находится в его владении.

Курилюк добавил, что в случае если лицо отказывается выполнять такие действия, то к нему могут быть применены меры административного принуждения.

В случаях, когда возникнет угроза жизни или здоровью пограничников, они имеют право применить спецсредства и оружие.

Украинская правда

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Темы: границазаконодательство
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