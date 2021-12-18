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Україні потрібне від партнерів наступальне озброєння – Резніков

Субота, 18 грудня 2021, 21:55
Україні потрібне від партнерів наступальне озброєння – Резніков
Олексій Резніков, фото МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального, оскільки Москва має плани розв'язати широкомасштабну війну. Також він порівняв дії президента РФ Володимира Путіна зі стратегією Адольфа Гітлера.

Джерело: сайт Міноборони України

Деталі: 18 грудня очільник МО України після зустрічі з міністром оборони Королівства Данії пані Тріне Брамсен заявив, що загроза повномасштабного наступу Росії реальна. Саме тому наша країна потребує допомоги партнерів у вигляді озброєння.

Пряма мова: "Яка конкретна допомога є бажаною від наших партнерів з Данії? Цивілізований світ тих 7,5 років (що триває агресія РФ проти України - УП) дуже часто висловлював чергову стурбованість та занепокоєння. В 30-х роках таке вже було, коли Ліга Націй висловлювала стурбованість щодо агресивних дій Гітлера. Ми всі знаємо, якою трагедією для світу це завершилось…

Якщо уряд Данії, розуміючи це, буде займати жорстку позицію і вести комунікацію з партнерами, в тому числі з країн Альянсу та ЄС, і буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України це зупинить агресора і він не піде у наступ. Озброєнням, маю на увазі, не лише захисного характеру, а й наступального. Тому що в Кремлі живуть дуже прагматичні люди, вони дуже добре рахують гроші. Якщо вони будуть розуміти, що ціна цього наступу, цієї агресії для них буде непомірною, вони на нього не наважаться

Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам".

Українська правда

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Теми: зброяРосіяУкраїнаНАТОЄС
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