Украине нужно от партнеров наступательное вооружение – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, поскольку у Москвы есть планы развязать широкомасштабную войну. Также он сравнил действия президента РФ Владимира Путина со стратегией Адольфа Гитлера.

Источник: сайт Минобороны Украины

Детали: 18 декабря глава МО Украины после встречи с министром обороны Королевства Дании госпожой Трине Брамсен заявил, что угроза полномасштабного наступления России реальна. Поэтому наша страна нуждается в помощи партнеров в виде вооружения.

Прямая речь: "Какая конкретная помощь желательна от наших партнеров из Дании? Цивилизованный мир эти 7,5 лет (агрессии РФ против Украины - УП) очень часто выражал очередную обеспокоенность. В 30-х годах такое уже было, когда Лига Наций выражала тревогу и обеспокоенность по поводу агрессивных действий Гитлера. Мы все знаем, какой трагедией для мира это завершилось…

Если правительство Дании, понимая это, будет занимать жесткую позицию и вести коммуникацию с партнерами, в том числе из стран Альянса и ЕС, и будет реальная помощь вооружениями, технологиями для Украины это остановит агрессора, и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного. Потому что в Кремле живут очень прагматические люди, они очень хорошо считают деньги. Если они будут понимать, что цена этого наступления, агрессии для них будет непомерной, они на него не отважатся.

Защищаться мы будем сами, но помогите нам".