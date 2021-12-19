Кулеба закликав Захід чітко вказати санкції в разі вторгнення Росії в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що чиновники Заходу повинні оголосити, які кроки вони зроблять, якщо Росія почне масштабну військову атаку проти України.

Джерело: Кулеба, якого цитують Washington Post та Інтерфакс-Україна

Деталі: Дмитро Кулеба сказав, що відсутність деталей "у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі" може змусити російських чиновників засумніватися в серйозності обіцянок Заходу діяти у відповідь на можливе вторгнення Росії.

"Вони подумають, що ми просто "бла-бла-бла", — сказав Кулеба в інтерв’ю в п’ятницю.

Зауваження Кулеби прозвучали лише через кілька годин після того, як Росія висунула широкі вимоги до Сполучених Штатів і НАТО припинити будь-яку експансію на схід і фактично оголосити всі колишні радянські республіки, включаючи Україну, забороненими для західних військових альянсів або співпраці.

"Кулеба закликав США і, можливо, Великобританію, "діяти самостійно", якщо ЄС, який має тісніші зв'язки з РФ у сфері торгівлі та енергетики, пропонуватиме менш жорсткі заходи. На його думку, Вашингтону та Лондону не слід "пом'якшувати" санкції, прагнучи піти назустріч ЄС", — пише Washington Post.

"Схожа ситуація виникала у мене в дитинстві, коли мама говорила мені: "щось погане станеться з тобою, якщо зараз же не ляжеш спати". Я кілька разів злякався, а наступного разу запитав: "А що саме станеться?", — сказав Кулеба в інтерв’ю.

Кулеба заявив, що Київ намагається домогтися від Заходу готовності в разі збройного конфлікту Москви з Києвом, відключити РФ від системи SWIFT, запровадити санкції проти російського держборгу, а також запровадити обмежувальні заходи проти оточення президента РФ Владіміра Путіна.

"Зважаючи на проведені мною неформальні обговорення, вони обговорюють можливість цієї радикальної опції – відключення Росії від SWIFT. Це було би потужно", — сказав міністр.

Раніше цього тижня лідери країн ЄС обговорили, які заходи вони будуть готові запровадити у разі нападу РФ на Україну. При цьому в Європі не мають наміру публікувати перелік заходів, на які вони будуть готові піти.

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