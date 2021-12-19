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Кулеба призвал Запад четко указать санкции в случае вторжения России в Украину

Воскресенье, 19 декабря 2021, 00:50
Дмитрий Кулеба (Фото с Facebook Кулебы)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что чиновники Запада должны объявить, какие шаги они предпримут, если Россия начнет масштабную военную атаку против Украины.

Источник: Кулеба, которого цитируют Washington Post и Интерфакс-Украина

Детали: Дмитрий Кулеба сказал, что отсутствие деталей "в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе" может вынудить российских чиновников усомниться в серьезности обещаний Запада действовать в ответ на возможное вторжение России.

"Они подумают, что мы просто "бла-бла-бла", - сказал Кулеба в интервью в пятницу.

Замечания Кулебы прозвучали лишь через несколько часов после того, как Россия выдвинула широкие требования Соединенным Штатам и НАТО прекратить любую экспансию на восток и фактически объявить все бывшие советские республики, включая Украину, запрещенными для западных военных альянсов или сотрудничества.

"Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию, "действовать самостоятельно", если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предлагать менее жесткие меры. По его мнению, Вашингтону и Лондону не следует смягчать" "санкции, стремясь пойти навстречу ЕС", - пишет Washington Post.

"Похожая ситуация возникала у меня в детстве, когда мама говорила мне: "что-то плохое случится с тобой, если сейчас же не ляжешь спать". Я несколько раз испугался, а в следующий раз спросил: "А что именно произойдет?", - сказал Кулеба в интервью.

Кулеба заявил, что Киев пытается добиться от Запада готовности в случае вооруженного конфликта Москвы с Киевом отключить РФ от системы SWIFT, ввести санкции против российского госдолга, а также ввести ограничительные меры против оцепления президента РФ Владимира Путина.

"Учитывая проведенные мной неформальные обсуждения, они обсуждают возможность этой радикальной опции – отключение России от SWIFT. Это было бы мощно", - сказал министр.

Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС обсудили, какие меры они будут введены в случае нападения РФ на Украину. При этом в Европе не намерены публиковать перечень мер, на которые они будут готовы пойти.

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Темы: РосcиясанкцииКулеба Дмитрий
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