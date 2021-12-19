Через нещасний випадок на Дніпропетровщині постраждали троє шахтарів

У місті Тернівка на Дніпропетровщині, на шахті "Дніпровська", 18 грудня травмувалися троє гірників.

Джерело: пресслужба "ДТЕК Павлоградвугілля" в коментарі "Радіо Свобода"

Деталі: Нещасний випадок стався під землею. Під час видобування вугілля сталася поломка гірничого комбайна.

Троє гірників очисної бригади зазнали легких та середньої важкості травм.

Травмованих доправили до лікарні в Павлограді Дніпропетровської області. Їхній стан стабільний.

Причини нещасного випадку з'ясовує спеціально створена комісія.