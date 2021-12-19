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Через нещасний випадок на Дніпропетровщині постраждали троє шахтарів

Неділя, 19 грудня 2021, 01:38

У місті Тернівка на Дніпропетровщині, на шахті "Дніпровська", 18 грудня травмувалися троє гірників.

Джерело: пресслужба "ДТЕК Павлоградвугілля" в коментарі "Радіо Свобода"

Деталі: Нещасний випадок стався під землею. Під час видобування вугілля сталася поломка гірничого комбайна.

Троє гірників очисної бригади зазнали легких та середньої важкості травм.

Травмованих доправили до лікарні в Павлограді Дніпропетровської області. Їхній стан стабільний.

Причини нещасного випадку з'ясовує спеціально створена комісія.

Теми: шахтиДніпропетровська область


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