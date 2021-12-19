Через нещасний випадок на Дніпропетровщині постраждали троє шахтарів
Неділя, 19 грудня 2021, 00:38
У місті Тернівка на Дніпропетровщині, на шахті "Дніпровська", 18 грудня травмувалися троє гірників.
Джерело: пресслужба "ДТЕК Павлоградвугілля" в коментарі "Радіо Свобода"
Деталі: Нещасний випадок стався під землею. Під час видобування вугілля сталася поломка гірничого комбайна.
Троє гірників очисної бригади зазнали легких та середньої важкості травм.
Травмованих доправили до лікарні в Павлограді Дніпропетровської області. Їхній стан стабільний.
Причини нещасного випадку з'ясовує спеціально створена комісія.