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Через нещасний випадок на Дніпропетровщині постраждали троє шахтарів

Неділя, 19 грудня 2021, 00:38
Через нещасний випадок на Дніпропетровщині постраждали троє шахтарів

У місті Тернівка на Дніпропетровщині, на шахті "Дніпровська", 18 грудня травмувалися троє гірників.

Джерело: пресслужба "ДТЕК Павлоградвугілля" в коментарі "Радіо Свобода"

Деталі: Нещасний випадок стався під землею. Під час видобування вугілля сталася поломка гірничого комбайна.

Троє гірників очисної бригади зазнали легких та середньої важкості травм.

Травмованих доправили до лікарні в Павлограді Дніпропетровської області. Їхній стан стабільний.

Причини нещасного випадку з'ясовує спеціально створена комісія.

"Українська правда" у Threads

Теми: шахтиДніпропетровська область
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