Из-за несчастного случая на Днепропетровщине пострадали трое шахтеров
Воскресенье, 19 декабря 2021, 01:38
В городе Терновка на Днепропетровщине, на шахте "Днепровская", 18 декабря травмировались три горняка.
Источник: прессслужба "ДТЭК Павлоградуголь" в комментарии "Радио Свобода"
Детали: Несчастный случай произошел под землей. При добыче угля произошла поломка горного комбайна.
Трое горняков очистной бригады получили легкие и средней тяжести травмы.
Травмированных доставили в больницу в Павлограде Днепропетровской области. Их состояние стабильное.
Причины несчастного случая выясняется специально созданной комиссией.