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Из-за несчастного случая на Днепропетровщине пострадали трое шахтеров

Воскресенье, 19 декабря 2021, 00:38
Из-за несчастного случая на Днепропетровщине пострадали трое шахтеров

В городе Терновка на Днепропетровщине, на шахте "Днепровская", 18 декабря травмировались три горняка.

Источник: прессслужба "ДТЭК Павлоградуголь" в комментарии "Радио Свобода"

Детали: Несчастный случай произошел под землей. При добыче угля произошла поломка горного комбайна.

Трое горняков очистной бригады получили легкие и средней тяжести травмы.

Травмированных доставили в больницу в Павлограде Днепропетровской области. Их состояние стабильное.

Причины несчастного случая выясняется специально созданной комиссией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: шахтыДнепропетровская область
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