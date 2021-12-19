Из-за несчастного случая на Днепропетровщине пострадали трое шахтеров

В городе Терновка на Днепропетровщине, на шахте "Днепровская", 18 декабря травмировались три горняка.

Источник: прессслужба "ДТЭК Павлоградуголь" в комментарии "Радио Свобода"

Детали: Несчастный случай произошел под землей. При добыче угля произошла поломка горного комбайна.

Трое горняков очистной бригады получили легкие и средней тяжести травмы.

Травмированных доставили в больницу в Павлограде Днепропетровской области. Их состояние стабильное.

Причины несчастного случая выясняется специально созданной комиссией.