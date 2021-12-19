Німеччина обмежує в’їзд із Британії через Omicron

Німеччина посилює обмеження на поїздки з Великобританії, намагаючись стримати поширення штаму Omicron.

Джерело: The Guardian із посиланням на управління охорони здоров’я Німеччини

Деталі: Починаючи з опівночі авіакомпаніям забороняється перевозити туристів із Британії до Німеччини.

Лише громадянам і резидентам Німеччини, їхнім партнерам і дітям, а також транзитним пасажирам буде дозволено подорожувати до країни з Великобританії.

Кожному, хто в’їжджає в Німеччину з Великобританії, знадобиться негативний ПЛР-тест, і той, хто в’їхав, зобов’язаний перебувати на карантині протягом 14 днів, незалежно від статусу вакцинації.

Інститут Роберта Коха оголосив про нові правила, оскільки він визначив Великобританію як зону занепокоєння з найвищим рівнем ризику COVID-19.

У повідомленні МОЗ Німеччини зазначається, що обмеження можуть тривати щонайменше до 3 січня. Це відбувається на тлі занепокоєння щодо стрімких темпів поширення штаму Omicron у Великобританії.

Франція ввела аналогічні обмеження, які набули чинності в п'ятницю об 23:00.