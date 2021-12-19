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Германия ограничивает въезд из Британии из-за Omicron

Воскресенье, 19 декабря 2021, 01:37
Германия ограничивает въезд из Британии из-за Omicron
фото: Getty Images

Германия ужесточает ограничения на поездки из Великобритании, пытаясь сдержать распространение штамма Omicron.

Источник: The Guardian со ссылкой на управление здравоохранения Германии

Детали: Начиная с полуночи, авиакомпаниям запрещается перевозить туристов из Британии в Германию.

Только гражданам и резидентам Германии, их партнерам и детям, а также транзитным пассажирам будет позволено путешествовать в страну из Великобритании.

Каждому, кто въезжает в Германию из Великобритании, понадобится отрицательный ПЦР-тест, и въехавший обязан находиться на карантине в течение 14 дней, независимо от статуса вакцинации.

Институт Роберта Коха объявил о новых правилах, поскольку он определил Великобританию как зону беспокойства с высоким уровнем риска COVID-19.

В сообщении Минздрава Германии отмечается, что ограничения могут длиться как минимум до 3 января. Это происходит на фоне обеспокоености по поводу стремительных темпов распространения штамма Omicron в Великобритании.

Франция ввела аналогичные ограничения, вступившие в силу в пятницу в 23:00.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияВеликобританияОмикронкоронавирус
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