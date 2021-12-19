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Нідерланди запроваджують локдаун на новорічні свята

Неділя, 19 грудня 2021, 03:36
фото: Getty Images

На тлі поширення нового варіанту коронавірусу "омікрон" уряд Нідерландів оголосив про черговий загальний локдаун.

Джерело: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, цитує DW

Деталі: З неділі, 19 грудня, щонайменше до 14 січня в королівстві будуть закриті всі магазини, крім тих, що торгують товарами першої необхідності, ресторани, бари, кіно, музеї, театри, перукарні, спортивні та розважальні установи.

Школи відкриються не раніше 9 січня. Крім того, глава уряду рекомендував жителям країни приймати вдома одночасно не більше ніж двох гостей.

На Різдво та Новий рік вирішено зробити виняток, у свята допускається до чотирьох гостей.

Новий локдаун неминучий через п'яту хвилю епідемії, що починається, зазначив Рютте після консультацій з експертною радою.

За його словами, омікрон-мутація коронавірусу поширюється "ще швидше, ніж побоювалися", тому необхідні запобіжні заходи.

У свою чергу голова експертної ради Йаап ван Діссел заявив, що "омікрон" ще до кінця року пережене "дельту" і стане основним варіантом коронавірусу в Нідерландах, в Амстердамі це станеться до Різдва.

В даний час в країні діє вечірній локдаун після 17 години.

Число нових інфікованих останнім часом знижується, але існує загроза навантаження системи охорони здоров'я після того, як "омікрон" витіснить інші варіанти коронавірусу.

Теми: НідерландикарантинОмікронкоронавірус


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