Нидерланды вводят локдаун на новогодние праздники
На фоне распространения нового варианта коронавируса "омикрон" правительство Нидерландов объявило об очередном всеобщем локдауне.
Источник: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, цитирует DW
Детали: С воскресенья, 19 декабря, по меньшей мере до 14 января в королевстве будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, рестораны, бары, кино, музеи, театры, парикмахерские, спортивные и развлекательные заведения.
Школы откроются не раньше 9 января. Кроме того, глава правительства рекомендовал жителям страны принимать дома одновременно не более двух гостей.
На Рождество и Новый год решено сделать исключение, по праздникам допускается до четырех гостей.
Новый локдаун неизбежен из-за начинающейся пятой волны эпидемии, отметил Рютте после консультаций с экспертным советом.
По его словам, омикрон-мутация коронавируса распространяется "еще быстрее, чем опасались", поэтому необходимы меры предосторожности.
В свою очередь глава экспертного совета Йаап ван Диссел заявил, что "омикрон" еще до конца года перегонит "дельту" и станет основным вариантом коронавируса в Нидерландах, в Амстердаме это произойдет до Рождества.
В настоящее время в стране действует вечерний локдаун после 17 часов.
Число новых инфицированных в последнее время снижается, но существует угроза нагрузки на систему здравоохранения после того, как "омикрон" вытеснит другие варианты коронавируса.