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Нидерланды вводят локдаун на новогодние праздники

Воскресенье, 19 декабря 2021, 03:36
фото: Getty Images

На фоне распространения нового варианта коронавируса "омикрон" правительство Нидерландов объявило об очередном всеобщем локдауне.

Источник: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, цитирует DW

Детали: С воскресенья, 19 декабря, по меньшей мере до 14 января в королевстве будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, рестораны, бары, кино, музеи, театры, парикмахерские, спортивные и развлекательные заведения.

Школы откроются не раньше 9 января. Кроме того, глава правительства рекомендовал жителям страны принимать дома одновременно не более двух гостей.

На Рождество и Новый год решено сделать исключение, по праздникам допускается до четырех гостей.

Новый локдаун неизбежен из-за начинающейся пятой волны эпидемии, отметил Рютте после консультаций с экспертным советом.

По его словам, омикрон-мутация коронавируса распространяется "еще быстрее, чем опасались", поэтому необходимы меры предосторожности.

В свою очередь глава экспертного совета Йаап ван Диссел заявил, что "омикрон" еще до конца года перегонит "дельту" и станет основным вариантом коронавируса в Нидерландах, в Амстердаме это произойдет до Рождества.

В настоящее время в стране действует вечерний локдаун после 17 часов.

Число новых инфицированных в последнее время снижается, но существует угроза нагрузки на систему здравоохранения после того, как "омикрон" вытеснит другие варианты коронавируса.

Темы: НидерландыкарантинОмикронкоронавирус
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