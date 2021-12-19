Швейцария выдала США россиянина, работающего на администрацию Путина

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, подозреваемый в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов, был экстрадирован из Швейцарии в США.

Источник: Интерфакс и Медуза со ссылкой на Миньюст Швейцарии

Детали: 18 декабря россиянина передали американским силовикам в Цюрихе, они сопроводили его на рейс до Штатов.

Владислав Клюшин известен по сотрудничеству с российскими властями. Он владеет ООО "М13", которое поставляет услуги мониторинга СМИ и социальных сетей для администрации президента РФ.

РосСМИ пишут также о его сотрудничестве с федеральными министерствами России и другими госорганами.

Кроме того, Клюшина называют бывшим владельцем популярного в РФ политического телеграм-канала "Незыгарь".

фото The Times

Предыстория: Владельца "М13" арестовали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США. Его адвокат утверждает, что обвинения в финансовых махинациях являются лишь предлогом для "преследования" Клюшина по политическим мотивам.

В сентябре издание The Times писало, что Клюшин может предстать перед американским правосудием по обвинению в руководстве операцией российских спецслужб по вмешательству в президентские выборы-2016 в США. Также следователи ФБР считают, что россиянин и его сообщники взламывали базы данных американских компаний, чтобы украсть конфиденциальную информацию, которую затем использовали для заработка десятков млн долларов на фондовых рынках.