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Британії загрожує катастрофічна хвиля епідемії через "Омікрон" – прогноз

Неділя, 19 грудня 2021, 11:57
Госпіталізація зараженої ковідом людини, фото getty images

Група аналітиків, які працюють разом з експертною дорадчою групою при уряді Британії, дійшла висновків, що у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню "Омікрону", країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів і до 6 тисяч смертей коронахворих щоденно.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Йдеться про висновки групи SPI-M-O – аналітиків, що подають дані дорадчій групі при уряді Британії (Scientific Advisory Group for Emergencies), і на думку яких орієнтуються у прийнятті рішень.

Згідно з результатами моделювання, якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, через місяць Британія з населенням 67,2 млн може побачити від 600 тисяч до навіть 2 млн заражень ковідом щоденно. 

За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3-10 тисяч коронахворих, а кількість смертей серед них становитиме від 600 до навіть 6 тисяч щоденно.

Дорадча група раніше цього тижня наголосила, що обмеження потрібні вже зараз, а відкладання цього кроку на початок 2022 року суттєво знизить ефект від них і не дозволить запобігти серйозному підвищенню навантаження на систему охорони здоров’я. 

Радники зауважили, що хоча вакцинація є критично важливим фактором, оскільки зменшує тяжкість перебігу захворювання, потрібен комплекс заходів для стримування поширення вірусу. Вони наголошують, що найбільшим фактором ризику є масові заходи.

Нагадаємо, під кінець тижня Британія три дні поспіль реєструвала нові рекорди випадків зараження коронавірусом. У п’ятницю повідомили про 93 045 нових хворих за добу. Водночас, кількість смертей залишається стабільно відносно низькою, тоді як минулої зими з нижчими показниками щоденно помирали понад тисяча пацієнтів.

Теми: Велика Британіякоронавірусепідемія


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