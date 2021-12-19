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Британии грозит катастрофическая волна эпидемии из-за "Омикрона" – прогноз

Воскресенье, 19 декабря 2021, 10:57
Британии грозит катастрофическая волна эпидемии из-за Омикрона – прогноз
Госпитализация зараженного ковидом человеком, фото getty images

Группа аналитиков, работающих совместно с экспертной совещательной группой при правительстве Британии, пришла к выводу, что в случае отсутствия более жестких ограничений для противодействия распространению "Омикрона", страну ожидает всплеск заболеваемости невиданных масштабов и до 6 тысяч смертей больных ежедневно.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Речь идет о выводах группы SPI-M-O, аналитиков, представляющих данные для совещательной группы при правительстве Британии (Scientific Advisory Group for Emergencies), на мнение которых ориентируются при принятии решений.

Согласно результатам моделирования, если немедленно не ввести более жесткие ограничения, через месяц Великобритания с ее населением в 67,2 млн человек может увидеть от 600 тысяч до 2 млн заражений коронавирусом ежедневно.

При таком сценарии в больницы может ежедневно попадать 3-10 тысяч больных ковидом, а количество смертей среди них будет от 600 до даже 6000 ежедневно.

Совещательная группа ранее на этой неделе подчеркнула, что ограничения нужны уже сейчас, а откладывание этого шага на начало 2022 года существенно снизит эффект от них и не позволит предотвратить серьезное повышение нагрузки на систему здравоохранения.

Советники отметили, что хотя вакцинация является критически важным фактором, поскольку снижает тяжесть заболевания, требуется комплекс мер по сдерживанию распространения вируса. Они отмечают, что наибольшим фактором риска являются массовые мероприятия.

Напомним, к концу недели Британия три дня подряд регистрировала новые рекорды случаев заражения коронавирусом. В пятницу сообщили о 93 045 новых больных в сутки. В то же время, количество смертей остается стабильно относительно низким, тогда как прошлой зимой с более низкими показателями заражений ежедневно умирали более тысячи пациентов.

Темы: Великобританиякоронавирусэпидемия
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