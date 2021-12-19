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В Україну йде похолодання

Неділя, 19 грудня 2021, 12:34
Зима, фото pixabay

З понеділка в Україні очікується зниження температури, морози, подекуди невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Найближчої доби, 20 грудня, на території країни утримається волога погода з тенденцією поступового зниження температури.

У понеділок у більшості областей невеликий сніг, на південному сході вночі помірний, удень сніг із дощем. У південних областях без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби від +1° до -4°, у південній частині вночі близько нуля, вдень 0-5° тепла.

У Карпатах сніг, від 4 до 9 градусів морозу.

У Києві – невеликий сніг, протягом доби близько 2° морозу.

У вівторок, 21 грудня, очікується холодна погода з температурою повітря вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу.

На північному сході країни та в Карпатах до 15° морозу, у південній частині вночі 3-8° морозу, вдень близько нуля. Подекуди невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. На дорогах ожеледиця.

У Києві – невеликий сніг, вночі -11°, вдень 6-8° морозу.

Теми: погодаУкраїна


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