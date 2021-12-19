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В Украину идет похолодание

Воскресенье, 19 декабря 2021, 12:34
Зима, фото pixabay

С понедельника в Украине ожидается снижение температуры, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В ближайшие сутки, 20 декабря, на территории страны сохранится влажная погода с тенденцией постепенного снижения температуры.

В понедельник в большинстве областей небольшой снег, на юго-востоке ночью умеренный, днем снег с дождем. В южных областях без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток от +1° до -4°, в южной части ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

В Карпатах снег, от 4° до 9° мороза.

В Киеве - небольшой снег, температура воздуха в течение суток около 2° мороза.

Во вторник, 21 декабря, ожидается холодная погода, ночью 7-12° мороза, днем 4-9° мороза.

На северо-востоке страны и в Карпатах до 15° мороза, в южной части ночью 3-8° мороза, днем около нуля. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

В Киеве - небольшой снег, ночью до -11°, днем 6-8° мороза.

Темы: погодаУкраина
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