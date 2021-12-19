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Міністри оборони Німеччини і Литви жорстко відповіли на вимоги Кремля про "гарантії безпеки"

Неділя, 19 грудня 2021, 13:38
Міністри оборони Німеччини і Литви жорстко відповіли на вимоги Кремля про гарантії безпеки
Кремль, фото getty images

Міністри оборони Німеччини і Литви заявили, що Росії не можна дозволяти вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику, чи організовувати поділ Європи на "сфери впливу".

Як повідомляє литовський мовник LRT, про це вони сказали на спільному брифінгу у Литві, коментуючи оприлюднені Кремлем пропозиції про "гарантії безпеки", пише "Європейська правда".

"Ми повинні чітко дати зрозуміти, що Росія не має права розповідати партнерам НАТО, як їм поводитися. Це питання взагалі не підлягає обговоренню", - заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Лабрехт під час візиту до Литви, що став її першою поїздкою з моменту вступу на посаду.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також наголосив, що Росії не можна дозволяти проводити нові "червоні лінії".

"Не можна ділити Європу на сфери впливу, і не можна перешкоджати країнам обирати свою безпекову орієнтацію", - наголосив він. 

Міністр заявив, що Росія намагається внести розкол у НАТО, послабити захист Альянсу на східному флангу та покласти край присутності США у Європі.

"Такі вимоги - неприйнятні, якщо ми дбаємо про безпеку своїх держав", - наголосив Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів  про так звані "гарантії безпеки" , але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаЛитваРосіяНАТО
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