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Министры обороны Германии и Литвы жестко ответили на требования Кремля о "гарантиях безопасности"

Воскресенье, 19 декабря 2021, 13:38
Министры обороны Германии и Литвы жестко ответили на требования Кремля о гарантиях безопасности
Кремль, фото getty images

Министры обороны Германии и Литвы заявили, что России нельзя разрешать указывать партнерам НАТО, как им строить свою политику, или инициировать разделение Европы на "сферы влияния".

Как сообщает литовский вещатель LRT, об этом они сказали на совместном брифинге в Литве, комментируя обнародованные Кремлем предложения о "гарантиях безопасности", пишет "Европейская правда".

"Мы должны четко дать понять, что Россия не имеет права рассказывать партнерам НАТО, как им вести себя. Этот вопрос вообще не подлежит обсуждению", - заявила министр обороны Германии Кристине Лабрехт во время визита в Литву, что стал её первой поездкой с момента вступления на должность.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также подчеркнул, что России нельзя разрешать проводить новые "красные линии".

"Нельзя делить Европу на сферы влияния, и нельзя препятствовать странам определять свою политику в области безопаности", - подчеркнул он.

Министр заявил, что Россия пытается внести раскол в НАТО, ослабить защиту Альянса на восточном фланге и положить конец присутствию США в Европе.

"Такие требования – неприемлемы, если мы заботимся о безопасности своих государств", – подчеркнул Арвидас Анушаускас.

Напомним, в пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и с США.

Спикер Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

В НАТО также назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать беспокойство НАТО по поводу действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияЛитваРосcияНАТО
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