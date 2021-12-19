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Укрзалізниця: центральний вокзал у Києві обмежував роботу, пасажирів евакуювали

Неділя, 19 грудня 2021, 14:49
Фото УЗ

Роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві було тимчасово обмежено у зв'язку з повідомленням "про замінування".

Джерело: УЗ

Деталі: Повідомляється, що усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано. Наразі об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Водночас поїзди курсують за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Оновлено: Після перевірки Центральний та Південний вокзали Києва повернулися до роботи у штатному режимі.

Українськ аправда
Теми: УкрзалізницяКиїв


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